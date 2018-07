Case Gialle di Bordonaro al buio. Libera Me chiede un tavolo tecnico

La costituzione di un tavolo tecnico per risolvere il problema della mancata illuminazione nella zona delle case gialle di Bordonaro. La chiedono con una lettera inviata al sindaco e al presidente del Consiglio comunale, i consiglieri Massimo Rizzo (primo firmatario), Biagio Bonfiglio, Nello Pergolizzi e Alessandro Russo.

“Da anni - evidenzia Rizzo - l’impianto di illuminazione non funziona e, nonostante le ripetute segnalazioni, continua a non essere chiaro a chi spetti tra Comune e Iacp il compito di intervenire. La situazione è intollerabile sia per ragioni di sicurezza, sia perché lo stato attuale ha determinato un inevitabile degrado. Per questo - conclude - chiediamo al sindaco di intervenire costituendo senza ritardo un tavolo che eviti il rimpallo di responsabilità e risolva una volta per tutte la situazione”.