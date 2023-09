"Impianti sportivi a Villa Dante, si proroghi la gratuità" - Tempostretto

Il presidente della Terza municipalità chiede di proseguire anche dopo la scadenza del 30 settembre e di valutare esenzioni o agevolazioni per i meno abbienti"

MESSINA – “Si proroghi la gratuità degli impianti sportivi a Villa Dante”. La richiesta è del presidente della Terza municipalità, Alessandro Cacciotto, che già in precedenza era riuscito a “strappare” una proroga. L’originaria scadenza, infatti, era fissata per il 31 agosto. La nuova scadenza, invece, è fissata per sabato prossimo, 30 settembre. Dall’1 ottobre non sarà più possibile, pertanto, prenotare gratuitamente gli impianti sportivi di Villa Dante. Considerata “la valenza sociale dell’impiantistica sportiva”, Cacciotto ha nuovamente scritto alla presidente della Messina social city, Valeria Asquini, al sindaco e agli assessori “al fine di valutare la proroga per i prossimi mesi dell’utilizzo gratuito dei campi sportivi siti all’interno della Villa Comunale”. E si augura “che vengano previste delle esenzioni o agevolazioni per persone meno abbienti, studenti e categorie svantaggiate”.