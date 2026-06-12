Un imprenditore orlandino alla guida di Naima: Francesco Casella nominato presidente del CdA

Redazionale L'amministratore delegato di Griffe Srl guiderà la rete italiana della profumeria selettiva con oltre 450 profumerie attive sul territorio nazionale

Un importante traguardo per l’imprenditoria siciliana e per Griffe, storica azienda fondata nel 1981 a Capo d’Orlando dalla famiglia Casella e oggi protagonista nel settore bellezza e lusso. Francesco Casella, già membro del Consiglio di Amministrazione di Naïma, è stato nominato presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Naïma.

La nomina arriva in una fase significativa per l’insegna, che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza sul mercato nazionale. Casella guiderà il Gruppo in una nuova fase di sviluppo orientata al rafforzamento del marchio e alla valorizzazione di un modello di commercio di prodotti di bellezza fondato su prossimità territoriale, competenze imprenditoriali e visione condivisa.

Per Griffe e per l’intero territorio siciliano si tratta di un risultato di grande prestigio. Tale nomina rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale caratterizzato da competenza manageriale, visione strategica e profonda conoscenza del settore bellezza.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di proseguire il percorso costruito insieme al Consiglio di Amministrazione e ai soci del Gruppo”, ha dichiarato Francesco Casella. “Naïma rappresenta oggi un punto di riferimento nel panorama beauty italiano e continueremo a lavorare per consolidarne il valore, l’identità e la capacità di evolvere in un mercato in costante trasformazione”.

Con la nomina di Francesco Casella, Naïma conferma la volontà di proseguire il proprio percorso di crescita valorizzando il patrimonio di competenze, relazioni e professionalità che ne hanno sostenuto lo sviluppo.

Naïma è la principale rete italiana della profumeria selettiva, con oltre 450 punti vendita in tutta Italia. Nato dall’unione di imprenditori storici del settore, il Gruppo propone un modello di commercio di prodotti di bellezza fondato sulla consulenza qualificata degli esperti di bellezza e su un’esperienza d’acquisto personalizzata.