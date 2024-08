In barca con la gamba rotta, lo soccorre la Guardia costiera

L'intervento a Panarea

La Guardia costiera soccorre un diportista a Panarea e lo affida alle cure del 118. Domenica pomeriggio la Guardia costiera di Lipari ha ricevuto una richiesta di soccorso. Un uomo in barca non poteva più navigare per via di una frattura scomposta alla gamba destra.

La sala operativa di Circomare Lipari, sotto il coordinamento del Mrsc di Catania, ha allertato l’equipaggio della Mv Cp 322 che, unitamente al personale del 118, si è diretto a Lisca Bianca, nell’Isola di Panarea. Da qui l’ntervento.

e già nella serata del 4, l’uomo è stato elitrasportato per le successive cure medico-

specialistiche.