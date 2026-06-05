Inaugurata l’illuminazione artistica alla galleria di Postoleone

MONGIUFFI MELIA – Il 2 giugno scorso è stata inaugurata l’illuminazione artistica della Galleria Postoleone, lungo la sp11 tra i Comuni di Letojanni, Mongiuffi Melia e Gallodoro. I lavori erano finiti alcuni giorni fa. La galleria risale alla Prima Guerra Mondiale ed è stata realizzata tra il 1915 e il 1918 da prigionieri austriaci. Ora sarà illuminata grazie a un finanziamento del ministero dell’Interno, per valorizzarne la struttura e l’atmosfera. All’inaugurazione erano presenti i sindaci dei Comuni interessati e già citati, oltre a quelli di Castelmola e Roccafiorita.