 Inaugurata l'illuminazione artistica alla galleria di Postoleone

Inaugurata l’illuminazione artistica alla galleria di Postoleone

Redazione

Inaugurata l’illuminazione artistica alla galleria di Postoleone

venerdì 05 Giugno 2026 - 11:20

MONGIUFFI MELIA – Il 2 giugno scorso è stata inaugurata l’illuminazione artistica della Galleria Postoleone, lungo la sp11 tra i Comuni di Letojanni, Mongiuffi Melia e Gallodoro. I lavori erano finiti alcuni giorni fa. La galleria risale alla Prima Guerra Mondiale ed è stata realizzata tra il 1915 e il 1918 da prigionieri austriaci. Ora sarà illuminata grazie a un finanziamento del ministero dell’Interno, per valorizzarne la struttura e l’atmosfera. All’inaugurazione erano presenti i sindaci dei Comuni interessati e già citati, oltre a quelli di Castelmola e Roccafiorita.

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