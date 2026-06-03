Incendio a Gioiosa Marea, trovato il corpo carbonizzato di un 90enne

Potrebbe essere stato investito dalle fiamme mentre tentava di spegnerle. Intervento di vigili del fuoco, Rangers e Protezione civile.

GIOIOSA MAREA – Incendio nella contrada Mangano di Gioiosa Marea. Le fiamme hanno distrutto circa sette ettari, vicino alle abitazioni, e, soprattutto, è stato ritrovato il corpo carbonizzato di un 90enne. Potrebbe essere stato investito dalle fiamme mentre tentava di spegnerle nel terreno di cui era proprietario. Ma le indagini dei carabinieri sono in corso anche in relazione alle cause dell’incendio.

Decisivo oggi l’intervento nella macchia mediterranea dei vigili del fuoco, con Canadair ed elicotteri, della Protezione civile comunale e dei volontari dei Rangers International.

Immagine tratta dalla pagina Facebook Meteo Marina di Patti e territorio pattese.