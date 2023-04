La tragedia a Trappitello, frazione di Taormina. Sono intervenuti i vigili del fuoco

TAORMINA – Tragedia nel pomeriggio di oggi a Trappitello, frazione di Taormina. Un uomo di 94 anni è morto in seguito a un incendio all’interno della sua abitazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Letojanni e le operazioni sono ancora in corso. Ancora da chiarire le cause che hanno portato alle fiamme.

