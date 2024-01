Incendio in cucina. Tenta di spegnere il fuoco e si ustiona, salvato dai vicini

Da una bombola fuoriusciva gas, l'intervento dei vigili del fuoco

Un incendio scoppiato in cucina, l’inquilino che tenta invano di spegnerlo e si procura ustioni in varie parti del corpo. L’uomo è stato soccorso dai vicini, che lo hanno affidato ai medici del 118, poi è stato portato all’ospedale di Milazzo.

I vigili del fuoco sono intervenuti in una casa in via Cerere, a Barcellona Pozzo di Gotto. Un intervento pericoloso, ancora in corso, perché attualmente sono state messe in salvo 5 bombole di gpl, una delle quali è risultata lesionata dal forte calore e ha permesso la fuoriuscita del gas. Poi è stata messa in sicurezza con la procedura di raffreddamento.