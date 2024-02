Incidente a Boccetta, è morto l’83enne investito da un’auto

Le condizioni stamattina erano apparse subito gravi

MESSINA – Non ce l’ha fatta. E le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Stamattina, alle 9.10, un 83enne è stato investito da un’auto alle 9.10 di stamattina a Boccetta. L’ambulanza del 118 è stata impegnata nel soccorso e nel trasporto in codice rosso al Policlinico. Ma l’uomo è morto in ospedale.

Sul posto erano arrivati subito polizia municipale e polizia di Stato. Le indagini sono in corso e l’investimento potrebbe essere avvenuto sulle strisce.