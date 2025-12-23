Il Volo a Taormina nel 2026, parte la caccia ai biglietti

Annunciata una data per agosto del prossimo anno al teatro antico, prevendite da oggi

Dopo il successo del tour europeo terminato da pochi giorni, Il Volo annuncia un nuovo appuntamento che arricchisce il calendario estivo del World Tour 2026-2027. Il trio, che animerà la serata della Vigilia di Canale5, si esibirà sabato 22 agosto 2026 al Teatro Antico di Taormina, uno dei palcoscenici più iconici e suggestivi del panorama internazionale, luogo carico di storia e bellezza che farà da cornice a una serata speciale all’insegna della grande musica dal vivo.

Il World Tour 2026-2027 farà tappa in Italia con numerosi appuntamenti estivi, tra luglio e settembre 2026, e prevede già un’altra data siciliana, ovvero l’11 luglio al teatro greco di Siracusa.

Il tour completo in Italia

ll tour partirà l’1 luglio da Marostica (VI) @ Marostica Summer Festival Volksbank / Piazza Castello, per poi toccare il 3 luglio Pistoia a piazza Duomo, il 6 luglio Asti @ Asti Musica / Piazza Alfieri, l’8 luglio Vigevano (PV) al castello Sforzesco, il 15 luglio a Barcelona al Les Nits Occident, il 17 luglio a Cernobbio (CO) al Lake Sound Park di Villa Erba, il 23 luglio Cattolica (RN) all’arena Regina, il 25 luglio Este (PD) per l’Este Music Festival al castello Carrarese, il 31 luglio Codroipo (UD), a Villa Manin, il 2 agosto Forte dei Marmi (LU) al Villa Bertelli Live, il 7 agosto Barletta al fossato del Castello, il 9 agosto Alghero (SS) per l’Alguer Summer Festival all’anfiteatro Ivan Graziani, il 27 agosto Lanciano (CH) al parco Villa Delle Rose, il 28 agosto Macerata allo Sferisterio, il 6 settembre a Brescia a piazza della Loggia e l’8 settembre a Caserta alla Reggia, piazza Carlo di Borbone.

Biglietti per il concerto di Taormina

Le nuove tappe in Europa sono previste per ottobre e novembre 2027. Le prevendite per la data di Taormina sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 17 del 23 dicembre e dalle 17 del 24 dicembre saranno disponibili su Ticketone.

