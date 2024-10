Incidente all’ingresso di Giostra: si scontrano 4 auto scendendo da San Michele

Nessun ferito ma resta aperto il tema legato alle criticità dell'imbocco autostradale

MESSINA – Ancora un incidente tra auto a pochi metri dall’imbocco autostradale di Giostra. Alcune vetture, nel tratto in discesa da San Michele e verso l’ingresso in tangenziale, si sono centrate, fermandosi poi al centro della carreggiata. Un’auto ha frenato e in particolare tre le sono arrivate addosso.

Nessun ferito e traffico che non ha risentito particolarmente dello scontro. Ma resta aperta la questione viabilità: l’ingresso autostradale di Giostra ha diverse criticità che vanno risolte al più presto. Segnala un cittadino: “Dopo il semaforo di San Michele, in discesa le macchine corrono velocemente e spesso si tamponano. Occorre una segnaletica di pericolo”.