Incidente mortale sulla provinciale ad Alcara Li Fusi, morto un giovane di 21 anni

Tre persone sono rimaste ferite e si trovano ricoverate nell'ospedale di S. Agata Militello

ALCARA LI FUSI – Un giovane è morto ed altre tre persone (che viaggiavano a bordo della stessa auto) sono rimaste ferite in seguito ad un grave incidente stradale verificatosi questa mattina poco dopo le 5 ad Alcara Li Fusi, sulla strada provinciale 161. A perdere la vita, il giovane che si trovava alla guida del mezzo, che per cause in corso di accertamento è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 e i carabinieri. Non sarebbero gravi le tre persone rimaste ferite.

Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di S. Agata Militello (al comando del caposquadra Spadaro) i quali hanno raggiunto il mezzo fuoristrada, che a seguito dell’incidente ha perso il controllo In un tornante finendo in un terrazzamento della SP161, bloccata dagli alberi. Per raggiungere il fuoristrada si è reso necessario, da parte del personale Vigili del suoco l’utilizzo di scale e corde.

Nell’incidente è deceduto un giovane di 21 anni e altri tre uomini sono stati trasportati nell’ospedale di S. Agata Militello dal personale sanitario del 118. I carabinieri di Alcara Li Fusi e S. Agata M.llo, hanno eseguito i rilievi di competenza, in attesa del sopralluogo del magistrato e la relativa autorizzazione per la rimozione della salma, mentre il personale Vigili del fuoco ha messo in sicurezza il veicolo e l’area interessata dall’incidente.