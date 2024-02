Incidente sul lavoro in Abruzzo. Muore 66enne messinese

Era residente a Forlimpopoli, in Romagna, ma era originario della provincia jonica di Messina

Stava consegnando merce nel piazzale dell’azienda Amadori, a Mosciano Sant’Angelo (Teramo), quando è stato travolto dal mezzo pesante di un collega della stessa ditta esterna di autotrasporti.

E’ morto così, ieri sera, il 66enne Gaetano Mastroieni, che risiedeva a Forlimpopoli (Forlì) ma era originario di Santa Teresa di Riva.

“A seguito dell’incidente mortale accaduto nel piazzale dell’area logistica di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) – scrive l’azienda – Amadori esprime innanzitutto il più profondo dolore per l’accaduto e le più sentite condoglianze alla famiglia dell’autista della ditta esterna di autotrasporti coinvolto. I referenti dell’azienda, presenti in loco, si sono messi immediatamente a disposizione delle autorità intervenute”.

Rsu e Rls della Cgil di Teramo “sono già mobilitati per capire come siano andate le cose. Ci sarà tempo per la ricostruzione dei fatti e la verifica delle responsabilità. Per il momento la Flai Cgil e la Cgil di Teramo si stringono attorno alla famiglia del lavoratore che stasera non farà ritorno a casa“.