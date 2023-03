Incidente sull'A1, muore camionista di Fiumedinisi - Tempostretto

Lo scontro è avvenuto al km 617, tra Ferentino e Anagni (in provincia di Frosinone), in direzione Roma

Un camionista di Fiumedinisi, Natale Parisi, 64 anni, è morto ieri mattina sull’autostrada A1 Napoli – Roma. L’incidente al km 617, tra Ferentino e Anagni, in provincia di Frosinone, in direzione Roma.

L’uomo, alla guida del suo tir, si era fermato in una piazzola al lato della carreggiata per dare il cambio a un collega, quando è stato investito da un’auto in transito. Portato in ospedale, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto la Polizia Stradale per studiare la dinamica dell’incidente.