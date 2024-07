Inglese si sente male ai laghetti d’Avola, il soccorso in elicottero

Era in stato di shock

Si è reso necessario l’intervento di un elicottero dei Vigili del fuoco “Drago 148” per soccorrere una donna colta da un leggero malore mentre si trovava in uno dei sentieri ai laghetti d’Avola. La donna è stata raggiunta da personale elisoccorritore calatosi dall’elicottero e successivamente imbracata e issata a bordo del velivolo con l’ausilio del verricello.

L’elicottero è atterrato in uno spazio poco distante dal luogo del recupero. La donna, di nazionalità inglese – in stato di shock – è stata affidata a personale medico per i controlli sanitari. Sul luogo dell’intervento anche una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Palazzolo.