Interventi sulla rete idrica e scerbatura, come cambia la viabilità a Messina

Ecco le disposizioni del Comune e in quali zone, in città, da lunedì 12 maggio

MESSINA – Viabilità a Messina da lunedì 12 maggio. Ecco le disposizioni del Comune.

I divieti di sosta per attività di scerbatura e potatura alberature a partire da lunedì 12 maggio.

Da lunedì 12 a giovedì 15 maggio, nelle fasce orarie 6-14 e 6-16, proseguiranno gli interventi di potatura e scerbatura di alberature nel quadrato Bellinzona: tratti dalla rotatoria piazza Martines alla rotatoria incrocio Nuova Panoramica dello Stretto mare/monte, dalla rotatoria incrocio Nuova Panoramica dello Stretto alla rotatoria piazza Martines monte/mare, vie dei Gelsomini, Sacra Famiglia, largo Mancuso, Rovigo, Cimarosa e Livatino. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina: limitazioni viarie.

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Saffi, Natoli, Santa Cecilia e La Farina. Pertanto, da lunedì 12 maggio sino al 12/06/2025, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire: a) lato nord di via Saffi, nel tratto compreso tra le vie Natoli e La Farina; b) lato est di via Natoli, nel tratto compreso tra le vie Saffi e Santa Cecilia; c) lato sud di via Santa Cecilia, nel tratto compreso tra le vie Natoli e La Farina; d) lato ovest di via La Farina, nel tratto compreso tra le vie Saffi e Santa Cecilia; e) entrambi i lati di via Saffi, per un tratto di 20 metri, compreso tra le vie Natoli e La Farina; f) entrambi i lati di via Santa Cecilia, per un tratto di 20 metri, compreso tra le vie Natoli e La Farina. Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati e il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.

Lavori di scarifica e di ripristino della pavimentazione stradale in un tratto di via Nazionale a Santa Margherita Marina: provvedimenti viabili.

Da lunedì 12 sino a mercoledì 14 maggio, dalle ore 7.30 alle 17, per singoli tratti di intervento giornaliero, vigeranno in un tratto di via Nazionale a Santa Margherita Marina il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati; il divieto di transito veicolare, per semicarreggiata, garantendo, in sicurezza, il transito veicolare nella semicarreggiata che, di volta in volta, non sarà interessata dai lavori; e il limite massimo di velocità di 30 km/h. I provvedimenti viabili sono stati disposti per effettuare nel predetto tratto i lavori di scarifica e di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.