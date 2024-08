Isole Eolie, weekend intenso per i carabinieri tra violazioni alla guida, alcol e droghe

Diversi denunciati tra i 380 controllati. Segnalati in 11 per l'uso di stupefacenti. Multe anche a 4 locali per le emissioni sonore

LIPARI – I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno intensificato i controlli notturni per la movida estiva durante il weekend appena trascorso, in occasione della festa patronale di San Bartolomeo in tutto l’arcipelago delle Eolie. Sono stati controllati 380 soggetti, oltre 280 autovetture ed elevate 34 multe, per mancanza di assicurazione, mancato uso del casco o delle cinture di sicurezza, cellulare alla guida, patenti scadute o sospese, o assenza di revisioni e altre violazioni.

Ma ci sono stati anche dei denunciati: una persona per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti, una per rifiuto rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti, tre per guida in stato d’ebbrezza, una per la violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale e altre quattro per ubriachezza molesta. E infine altre due persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sanzioni amministrative, invece, per tre conducenti di natanti a noleggio con troppe persone a bordo dell’imbarcazione.

Sono stati segnalati come assuntori di droghe anche 11 soggetti. E ancora per il rispetto delle emissioni sonore nei locali, ci sono stati 4 titolari di attività sanzionati.