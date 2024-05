La biblioteca “Tino Parisi” rinasce e diventa luogo di cultura e legalità contro la mafia

FURCI SICULO. Cerimonia di inaugurazione dopo la ristrutturazione: omaggio a Falcone e alle vittime di Capaci

FURCI SICULO – La Biblioteca comunale “Tino Parisi”, completamente rinnovata e dotata di tutti i comfort, è pronta ad accogliere nuovamente i suoi lettori. Un luogo di incontro e di crescita, dove potersi immergere nel mondo dei libri e della conoscenza, ma anche partecipare a laboratori, eventi e iniziative culturali. La cerimonia di inaugurazione è stata un evento ricco di emozioni e significati, che ha visto protagonisti gli alunni delle quinte classi della Scuola Primaria, i quali hanno messo in scena il testo di Luigi Garlando “Perché mi chiamo Giovanni”.

“La scelta della data del 23 maggio non è casuale”, afferma l’assessore alla Cultura Rosanna Garufi. “Abbiamo voluto celebrare una ricorrenza che rappresenta la memoria civile di tutti noi. E proprio alle 17,56 del 23 maggio 2024 –sottolinea – la nostra Biblioteca riapre le porte, alla stessa ora in cui 32 anni fa, sulla collina di Capaci, la mafia ha distrutto le vite di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo, di Vito Schifani, di Antonio Montanaro e di Rocco Dicillo. ‘La mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari’ affermava lo scrittore Gesualdo Bufalino. Ringrazio di cuore tutte le maestre della Primaria di Furci – prosegue Rosanna Garufi – e in modo particolare Virginia Caffo e Pina Abate, per aver creduto in questo progetto e averlo realizzato insieme agli alunni e ai genitori”.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il sindaco Matteo Francilia, la dirigente scolastica Germana Lanzafame, ii carabinieri della stazione di Santa Teresa Riva; il direttivo dell’associazione culturale Tamaricium, i volontari del Servizio civile universale e numerosi cittadini. Un pomeriggio all’insegna della Cultura e della Legalità, un messaggio rivolto a tutti anche attraverso la splendida esibizione del ballerino Manuel Fleres. “Una esibizione da brividi”, il coro unanime. Sulla cerimonia inaugurale è calato il sipario, ma continua ad echeggiare il messaggio forte che docenti, istituzioni, ragazzi e semplici cittadini intervenuti hanno voluto rilanciare a gran voce insieme a Manuel: la mafia può essere sconfitta solo attraverso l’educazione e l’impegno civile.