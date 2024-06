Messina. Assegnati i titoli nazionali di Blind Tennis, “una festa oltre lo sport” VIDEO

I titoli sono stati conquistati da Renzo Dal Cont e Davide Vignati al maschile, Daniela Pierri si impone tra le donne

MESSINA – Al PalaMili sono arrivati i verdetti con i tre campioni italiani nelle tre categorie in gara. Nell’unica competizione al femminile, categoria B1, Daniela Pierri della Virtus Tennis Bologna si aggiudica il titolo superando in finale Mariarosa Scotton della Gsd Nv Milano, terza Filippa Tolaro sempre della Gsd Nv Milano. Nel maschile, la categoria B1 vede trionfare Renzo Dal Cont della Asdc Arcobaleno che in finale ha la meglio di Luca Parravano (Gsd Nv Milano). Terza categoria maschile B2 che ha incoronato Davide Viglianti della Gsd Nv Milano che all’atto conclusivo ha superato Pietro Cicero della Asdc Arcobaleno.

A premiare gli atleti Sandro Di Girolamo presidente Fispic insieme all’assessore allo sport del Comune di Messina Massimo Finocchiaro. I due hanno ricevuto una targa dalla Global Social Inclusive che ha anche ringraziato con tanto di targa Francesco La Torre, maestro del Tennis Club Blugarden dove nella giornata di ieri si sono giocate alcune partite di blind tennis e premiata anche Tindara Casablanca della Global Social Inclusive quale miglior giocatrice piazzata tra quelle di casa.

Rigano, Global Social Inclusive: “Una festa oltre l’agonismo”

“È andata benissimo – racconta Antonella Rigano, presidente della Global Social Inclusive – tutti gli atleti sono soddisfatti. Più che un torneo è stata una festa con momenti di gioia e convivialità. Anche se siamo avversari in campo lo spirito è di essere tutti amici e solidali l’un con l’altro. L’invito che facciamo a tutte le persone è di provare e mettersi in gioco. La Global Social Inclusive farà una cena solidale di fine stagione per ringraziare chi ci ha supportato e speriamo sia piena di persone che possano supportarci in futuro per continuare a fare, e migliorare, quello che facciamo”.

Di Girolamo, presidente Fispic: “La Federazione è contenta”

“L’organizzazione è andata benissimo – ci tiene a sottolineare Sandro Di Girolamo, presidente della Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi – e ci sono state delle belle finali. Abbiamo visto un blind tennis di qualità. Tutti i ragazzi sono stati contenti e come federazione siamo stati contenti di aver chiuso qui la stagione. In futuro ci saranno altri eventi a Messina, c’era stato già il torball e ora abbiamo giocato il blind tennis. Resta da giocare il campionato mondiale della disciplina a Lignano Sabbiadoro a fine settembre.

