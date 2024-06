Movida a Messina, “nessuno controlla i decibel” VIDEO

Sottolinea una cittadina della zona nord: "Basterebbe far rispettare le regole per quanto riguarda il volume della musica"

MESSINA – Altro che corsi e ricorsi storici. In questo caso, è un eterno ritorno e nulla cambia. Nella zona della riviera nord, e non solo, non si dorme d’estate a causa della musica dei locali. La movida a Messina continua a disturbare il sonno di tante persone. Ma niente demonizzazione del divertimento. Una cittadina, che ha girato un video, lo dice chiaramente: “Io penso che i giovani si debbano divertire e i locali lavorare. Ma questo deve avvenire nel rispetto del diritto a riposare di noi che abitiamo a Sant’Agata e in generale nella zona nord. Il problema è che vanno controllati i decibel. Sia chiaro, i locali vicino casa mia non propongono la musica oltre l’orario consentito dall‘ordinanza, Ma andrebbe verificato se superano il volume dei suoni consentito. E noi siamo convinti, dal tipo di rumore, che lo facciano. Questo comporta che non riusciamo a dormire e che ci sentiamo invasi da questa musica. Io abito al terzo piano e devo chiudere tutto, prigioniera dei condizionatori, per tentare di resistere all’invasività dei rumori fino a tardi”.

In base all’ordinanza del sindaco Basile, “è consentita l’organizzazione di serate di intrattenimento musicale, senza invito al ballo, dal martedì alla domenica, dalle ore 21.00 alle ore 00.30″. E ancora: dal martedì alla domenica, “per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di pubblica sicurezza ex art. 68 Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è consentita l’organizzazione di serate danzanti dalle ore 21.00 alle ore 02.30. Dal martedì alla domenica rimane consentita la musica di sottofondo in tutti i pubblici esercizi”. Una musica che non dia disturbo.

L’importanza dei controlli contro l’inquinamento acustico

Insiste la signora: “L’anno scorso l’Arpa, Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha fatto un controllo, in merito ai decibel, e vorremmo conoscerne l’esito. Come condominio, abbiamo presentato una richiesta d’accesso agli atti. In generale, lo ribadisco, l’appello è a divertirsi e, per quanto riguarda i gestori, a lavorare senza disturbare nessuno. Insonorizzare i locali, mettere gli altoparlanti lato mare, non esagerare con il volume, fare dei controlli costanti: tutto questo è possibile. E si chiama civiltà”.

Un’altra movida messinese è possibile

Facciamo nostro l’appello di questa persona. Un equilibrio si deve trovare. Ovviamente dal video non si evince se il limite consentito per i rumori sia stato superato. Ma proprio per questo diventa fondamentale che si facciano le verifiche con le misure fonometriche, in modo da vigilare sull’inquinamento acustico. In tanti ci imbattiamo spesso, in diverse parti della città, in rumori molesti, in un mix di fuochi d’artificio e musica ad altissimo volume.

Mantenersi nelle regole e rispettare tutti non deve essere un’utopia. Un’altra movida a Messina, che non calpesti nessuno, è possibile. Lo deve essere.

