La morte improvvisa della 40enne Giuliana Faraci sconvolge S. Agata Militello

Indagini in corso per accertare le cause. Il sindaco Mancuso: "Increduli e devastati dal dolore"

SANT’AGATA DI MILITELLO – “Siamo increduli e devastati dal dolore, cara Giuliana ci hai lasciati troppo presto. Tristezza e rabbia ci assalgono, non ci si può rassegnare a una morte di cui non ci sono spiegazioni”. Questo il messaggio del sindaco di Sant’Agata di Militello Bruno Mancuso per la morte improvvisa, all’alba, della quarantenne Giuliana Faraci.

La donna lavorava nello studio medico di Mancuso e in queste ore sono tanti i messaggi sui social di sgomento e sofferenza. I familiari sono assistiti dall’avvocato Salvatore Mancuso e hanno presentato un esposto per chiedere che s’indaghi sulle cause della morte. La Procura di Patti ha disposto l’esecuzione dell’autopsia.

“Una donna brillante e solare, amata da tutta la comunità”

Dichiara a sua volta la deputata regionale Bernardette Grasso, coordinatrice provinciale di Forza Italia: “Originaria di Alcara Li Fusi e segretaria del sindaco Mancuso, era una donna brillante e solare, amata da tutta la comunità. La sua morte improvvisa lascia un vuoto incolmabile. Mi unisco al dolore della famiglia e di tutti coloro che l’hanno conosciuta”.

L’inchiesta

Dopo l’esposto della famiglia la Procura di Patti ha avviato gli accertamenti di rito e già domattina il sostituto procuratore Andrea Apollonio potrebbe conferire l’incarico per l’autopsia. L’esame medico legale dovrà anzi tutto stabilire cosa ha interrotto così improvvisamente l’esistenza di Giuliana.