La Saracena Volley si regala Ferracù, Serafino, Russo, Todaro e La Monica

Tre nuovi acquisti e una conferma in casa La Saracena Volley, due registe e due atlete per l'attacco

SANT’AGATA DI MILITELLO – La società di pallavolo dell’area nebroidea ha chiuso diversi colpi di mercato negli ultimi giorni. Tra chi è arrivato e chi è tornato in maglia La Saracena Volley sono quattro le pallavoliste annunciate. Due in regia Fabiana La Monica, confermata, e Mara Todaro, nuovo acquisto, entrambe si uniscono a Silvia Gugliuzza già precedentemente annunciata. Seguono due colpi in attacco quello del posto 4 Carlotta Russo, palermitana di nascita, e dell’opposto messinese Sonia Serafino. Quest’oggi la formazione del presidente Luca Leone sarà impegnata a Melilli in trasferta.

Ultimo arrivo in ordine cronologico è Claudia Ferracù. Un altro ritorno per l’opposto classe 1998, 178 cm. Nata a Patti, ha iniziato a giocare a pallavolo nel 2007. Nel 2012 è stata convocata nella rappresentativa territoriale per il “trofeo Picciurro”. Nel 2013 ha vinto il titolo provinciale del campionato scolastico. Nella stagione sportiva 2014-15 ha conquistato la promozione in serie C con La Saracena. Dal 2015 al 2019 ha continuato a giocare in squadre di serie C dove ha disputato finali di coppa Sicilia e playoff promozione. Dal 2017 al 2019 ha fatto parte della squadra universitaria di Catania che, dopo aver vinto le fasi regionali, ha partecipato ai campionati italiani. Nella stagione sportiva 2019-2020 ha indossato la casacca della Paomar Siracusa (B2). L’anno successivo ha vinto il torneo di serie C con La Saracena Volley. Traferitasi a Urbino per motivi di studio, ha disputato due annate con la maglia del Gioca Volley Team Urbino (serie C) ed allenato Il mini volley della stessa società. Lo scorso anno, ha deciso di fermarsi per conseguire il titolo di laurea magistrale, dedicandosi ad allenare il mini-volley de La Saracena Volley.

Queste le dichiarazioni di Claudia Ferraccù dopo la firma sul contratto: “Defrosted sarebbe la parola perfetta. Avevo appeso le scarpe al chiodo, peccato che non sono brava con queste cose ed è caduto. La satira è sicuramente una delle mie qualità migliori ma, scherzi a parte, sono davvero felice di essere inciampata nelle mie vecchie scarpe e di essere tornata in campo qui a casa. Tre anni fa, insieme alle mie compagne, abbiamo avuto la gioia di conquistare questa tanto e combattuta attesa Serie B2. Dopo quasi due anni fuori Sicilia, oggi sono felice di poter indossare di nuovo la mia maglia e di ritrovare alcune delle mie compagne storiche che ho visto crescere da vecchia piccola saracena quale sono, come Desireè Tumeo e Fabiana La Monica”.

La schiacciatrice Carlotta Russo

La schiacciatrice Carlotta Russo, classe 1996, 180 cm. Nata a Palermo, Carlotta è laureata in Scienze Motorie. La nuova posto 4 de La Saracena ha iniziato a giocare all’età di nove anni. Dopo la trafila nelle giovanili e una serie di campionati di categoria e provinciali, ha disputato diverse finali regionali, ottenendo inoltre una promozione dalla serie D alle sere C. Tra il 2013 e il 2018 ha indossato la casacca del Termini Volley (serie C e B2), per poi vivere un’esperienza a Terrasini (B2). All’età di sedici anni si è trasferita a Santo Stefano di Camastra (B2). Negli anni di frequenza del corso di laurea magistrale, ha indossato anche la casacca del Dream Volley Fermignano. Dopo una parentesi di lontananza dai campi di gioco, ritorna in questa stagione all’attività agonistica.

Queste le dichiarazioni di Carlotta Russo dopo la firma del contratto: “Sono molto felice di tornare a giocare e di farlo con questa società. La chiamata del presidente Luca Leone è stata assolutamente inaspettata ma è arrivata al momento giusto. Volevo rimettermi in gioco e non c’è voluto molto per convincermi, complice sicuramente l’intervento di Ciccia Parisi e Agnese Prinzivalli. Dopo più di un anno, non sarà facile riprendere il ritmo però sono pronta a dare tutta me stessa e mi impegnerò al massimo per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati”.

Confermata La Monica

Prosegue la storia di Fabiana La Monica in bianconero. I vertici societari de La Saracena Volley rendono noto di aver rinnovato l’accordo con la palleggiatrice, classe 2003, 165 cm. Nonostante l’ingaggio in regia di Silvia Gugliuzza, che di fatto completano il reparto registe, il club del presidente Luca Leone ha scelto di puntare ancora una volta su Fabiana, profilo di sicura affidabilità umana e professionale. Nata a Patti, Fabiana è studentessa presso la facoltà di Scienze Motorie.

Nelle due ultime stagioni ha dovuto prima arrestare l’attività sportiva, per poi ritornarci con gradualità, causa un serio infortunio alla schiena. Nonostante le problematiche di salute, Fabiana è sempre rimasta vicina a società e squadra facendo parte dello staff tecnico e tornando a vestire la maglia bianconera quando, nella passata annata, si è reso necessario per rimpiazzare la partente Mireja Jimenez.

Queste le dichiarazioni della palleggiatrice dopo la conferma: “Sono felice di essere rientrata all’interno del roster della mia seconda famiglia, La Saracena. L’anno scorso, a gennaio, ho ripreso dopo un lungo periodo di stop, ormai messo alle spalle, e quest’anno ho deciso di reinserirmi a pieno regime per dare il mio contributo alla squadra. Spero di poter dare il meglio, sicura di essere sempre presente sotto ogni punto di vista”.

Colpo in regia con Mara Todaro

La palleggiatrice Mara Todaro, classe 2006, 171 cm, è nata a Mistretta, Mara frequenta il quinto anno del Liceo Artistico Regionale di Santo Stefano di Camastra. La nuova regista bianconera ha mosso i primi passi con la Stefanese Volley, ritagliandosi gradualmente spazi importanti in tutti i campionati giovanili, di divisione e ricevendo la convocazione al trofeo dei territori 2020, sebben un anno più piccola dell’età massima stabilita. Nel suo curriculum già una vittoria di un campionato di 2 divisione e diversi piazzamenti provinciali sia in under 16 che in under 17. Promossa in pianta stabile in prima squadra nella stagione 2022-23 (B2) con le orange, sotto la guida tecnica di Maurilio Anfuso, lo scorso anno ha vinto il torneo di serie C con il tecnico Tomasella.

Queste le prime parole di Mara Todaro in occasione della firma del contratto: “Sono entusiasta di annunciare la mia nuova avventura con la Saracena Volley. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare il massimo per questa nuova stagione. La Saracena Volley è una società solida e ambiziosa; felice e orgogliosa che abbiamo deciso di puntare su di me. Insieme al coach Giuseppe Romeo e alle mie compagne di squadra, lavoreremo sodo per raggiungere i nostri obiettivi e regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me e aspetto di indossare la mia nuova maglia”.

Colpo in attacco con l’opposto Serafino

L’opposto Sonia Serafino, classe 2006, 180 cm è nata a Messina, Sonia frequenta l’ultimo anno di Liceo. Dopo la stagione 2020/21 in serie C con l’Orlandina Volley, la nuova atleta de La Saracena è entrata a far parte del settore giovanile del Progetto Volley Sant’Agata (2021-22), prima di vivere il suo primo anno in B2 con il club del presidente Leone. Nella passata annata, ancora giovanili con il Progetto Volley Sant’Agata e Seconda Divisione, quindi la decisione di tornare a vestire la casacca bianconera.

Queste le prime dichiarazioni di Sonia Serafino di ritorno a La Saracena: “Sono entusiasta di iniziare questo percorso con La Saracena, squadra di cui ho fatto parte nella stagione 22/23. In questa nuova avventura sono contenta di ritrovare ragazze con cui ho giocato negli anni precedenti e soprattutto l’allenatore che mi ha fatta esordire per la prima volta in serie C, coach Peppe Romeo”.

