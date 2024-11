La Top Spin Messina in trasferta contro i rivali di Carrara

Sarà il terzo match consecutivo lontano da casa, i vice campioni d'Italia affrontano sabato nel big match l'Apuania

MESSINA – Terza trasferta consecutiva all’orizzonte per la Top Spin Messina WatchesTogether che, sabato 9 novembre, affronterà l’Apuania Carrara campione d’Italia in carica. Il match, valevole per la 4ª giornata di Serie A1 maschile di tennistavolo, in programma al Palasport di Avenza, avrà inizio alle ore 18. Le due grandi protagoniste delle ultime stagioni, che si sono sfidate in quattro finali scudetto, contendendosi anche svariate Coppe Italia e Supercoppe, giungono all’appuntamento con i toscani a quota 4 in classifica, alle spalle della capolista Marcozzi, prima a punteggio pieno, mentre la Top Spin ha all’attivo due punti, frutto di altrettanti pareggi successivi al ko all’esordio, conseguiti in tre turni.

A Carrara diversi ex peloritani

La compagine guidata dal tecnico Wang Hong Liang con Marcello Puglisi torna in campo dopo la vittoria sfiorata a Bagnolo San Vito, gara conclusa sul 3-3. Nel roster Niagol Stoyanov, Antonino Amato, Tommaso Giovannetti, il moldavo Vladislav Ursu e l’italo-brasiliano Humberto Manhani Jr. Tra le file dell’Apuania Carrara, con due successi ed una sconfitta nel suo ruolino, spiccano gli ex João Monteiro e Matteo Mutti.

L’immenso campione portoghese, per quattro stagioni a Messina, impreziosite dalla conquista di uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe, non ha ancora debuttato in questo campionato con la sua nuova squadra. Il mantovano, attuale numero 4 del ranking nazionale, ha militato per tre anni nella Top Spin ed è stato tra gli artefici del tricolore messo in bacheca nel 2021/22. In squadra, inoltre, il numero uno italiano Mihai Bobocica, il forte croato Tomislav Pucar, gli svedesi Viktor Brodd e Hampus Soderlund.

Cambia ancora il calendario della Top Spin

Il cammino della Top Spin proseguirà poi in un dicembre denso di impegni, a partire dal match di giorno 4 a Sassari alle ore 20. La FITeT ha ufficialmente programmato per venerdì 20 dicembre, con inizio alle ore 17.30, Top Spin Messina WatchesTogether-Marcozzi, recupero della 5ª giornata. Il match, originariamente fissato in calendario per il 13 novembre, era stato rinviato a seguito della richiesta avanzata dalla società sarda. Due giorni prima, mercoledì 18, la Top Spin riceverà sempre a Villa Dante, alle 18.30, il Tennistavolo Norbello, per la 7ª ed ultima giornata del girone di andata.

