La V A del Seguenza si riunisce a 25 anni dal diploma

I ragazzi del 1999 si sono ritrovati per ricordare i tempi della scuola

È il 1999. Nelle sale esce “Matrix”, portando con sé una rivoluzione culturale e di costume. I Red Hot Chili Peppers pubblicano “Californication”, il primo album dopo il ritorno di John Frusciante (che era uscito dal gruppo, come ricorda il titolo di un romanzo molto caro agli adolescenti dell’epoca…). Studenti e studentesse dell’ultimo anno delle superiori, in tutta Italia, si preparano a una sfida importante: il primo Esame di Stato con tutte le materie, con la terza prova, il voto in centesimi, tre commissari esterni e tre interni.

Notti di lacrime e preghiere… e poi, anche per la V A del Seguenza, arriva il diploma. Tra i ricordi della gita a Praga e il traguardo dell’Università si apre davanti a loro un’estate che profuma di futuro. Diciannove ragazzi e ragazze che nei venticinque anni successivi hanno raggiunto i loro obiettivi accademici e lavorativi, formando famiglie, lasciando Messina o l’Italia, oppure restando, senza mai dimenticarsi, anche senza necessariamente frequentarsi.

Il 21 agosto del 2024, alcuni di quei ragazzi e quelle ragazze sono riusciti a ritrovarsi. “Con il pensiero ai compagni che non sono riusciti a raggiungerci, belli e felici come 25 anni fa, abbiamo ricordato aneddoti e brindato al passato e al futuro, con la promessa di incontrarci più spesso. Perché in classe insieme siamo capitati per caso, ma quell’esperienza ci ha formato e unito per sempre”.