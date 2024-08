La Vara al tempo della crisi idrica, c’è il soccorso esterno

Ecco come il Comune di Messina fronteggia l'emergenza

MESSINA – Un soccorso dei sindaci messinesi, con le autobotti, per la Vara 2024. Se lo domandavano in tanti: ma per la nuova edizione della manifestazione religiosa, che ha così tanto bisogno d’acqua, come si farà in un periodo d’emergenza idrica così forte? Non è pensabile che le strade non siano bagnate mentre i tiratori sono al lavoro per portare avanti il grande carro votivo.

Spiega il sindaco Basile: “Abbiamo chiesto aiuto, per il 15 agosto, ai primi cittadini della città metropolitana, che ci hanno assicurato il loro aiuto. Li ho chiamati personalmente. Ci forniranno le loro autobotti, in modo da mantenere attivo il nostro servizio di supporto alla popolazione”.

t

Articoli correlati