"La villetta Quasimodo di nuovo nel degrado" - Tempostretto

MESSINA – “La villetta Quasimodo, nei pressi della stazione ferroviaria, è di nuovo preda degli incivili”. Lo segnala un lettore. Questo piccolo ma importante polmone verde ha ciclicamente conosciuto periodi di degrado alternati a fasi di recupero. Da tempo, comunque, non si attuano interventi di stabile valorizzazione e di controllo. Così è inevitabile che si riproponganio fenomeni come quello evidenziato dalle immagini inviate al nostro numero WhatsApp 366.8726275.

Sotto le panchine della villetta fanno bella mostra di sé residui di cibo da asporto che strabordano anche dai cestini portarifiuti. Questi ultimi sono forse insufficienti e sarebbe meglio che fossero svuotati più frequentemente. Questo, tuttavia, non deve costituire un alibi per chi si comporta in modo incivile. Invece di lasciare le rimanenze dei loro pasti come capita prima, dovrebbero munirsi di contenitori per i loro rifiuti da conferire in altro luogo.

I giochi per i bambini versano, poi, in una condizione tale da dissuadere qualunque genitore a farci avvicinare i loro figli.

Inoltre, nelle foto inviate al nostro numero WhatsApp, si vede anche una persona che ha creato il suo giaciglio di fortuna a ridosso dei giochi per bambini. Il passaggio di persone che hanno fatto della villetta Quasimodo il loro rifugio temporaneo si deduce anche dal tipo di rifiuti lasciati in alcuni cestini

