La Volley 96 si presenta a Milazzo, Barcellona ripescata in C

Le due formazioni tirreniche si preparano a disputare i campionati regionali con le prime squadre maschili e femminili

Movimento pallavolistico in salute nella costa tirrenica dove negli ultimi giorni c’è stato fermento. Prima la Volley 96, società mamertina, si è presentata alla città scegliendo la suggestiva location dell’atrio del Carmine di Milazzo, disputerà con la prima squadra maschile il campionato di Serie D mentre con la prima squadra femminile il campionato di Serie C. A stretto giro è toccato alla Play Volley Barcellona annunciare buone notizie con i ripescaggi, richiesti e ottenuti, per la prima squadra femminile in serie D e la prima squadra maschile in Serie C. I gironi saranno annunciati nel mese di ottobre e alla fine dello stesso o inizio novembre partiranno i campionati regionali.

La presentazione della Volley 96

Un pubblico numeroso e caloroso ha accompagnato la passerella della prima squadra maschile e femminile e grandi applausi per la sfilata dei componenti del settore giovanile. Una stagione che vedrà la dirigenza mamertina prendere parte con la squadra maschile al campionato di Serie D e con la squadra femminile al massimo torneo regionale di Serie C. Una società ambiziosa quella presieduta da Gioacchino Nastasi, il quale ha dato mandato al direttore sportivo Niko Caragliano di costruire le rispettive rose. “Sono orgoglioso di essere presidente – ha detto Nastasi – di questa società e auguro a tutti i nostri atleti di uscire sempre dal campo con il sorriso a prescindere dal risultato finale”.

Il ds Caragliano è riuscito ad assicurarsi per la squadra maschile le prestazioni di giocatori importanti come il palleggiatore Felice Rucci, i centrali Stefano Sottile e Armand Ndoka e Daniele Sottile che quest’anno vestirà il doppio ruolo di allenatore/giocatore. Nella formazione femminile invece si registrano la conferma della centrale Rebecca La Spada, che ha declinato tutte le offerte ricevute per sposare il progetto della squadra di mister Salmeri, e il colpo in entrata di livello internazionale con la schiacciatrice argentina Marina Fernandez. Inoltre, sono arrivati, l’opposto Paola Giuffrida, la schiacciatrice Giulia Cicciari, il libero Carlotta Gugliotta e la palleggiatrice Claudia Irrera che si aggiungono ad un blocco già consolidato della passata stagione.

“Stiamo crescendo numericamente ma soprattutto qualitativamente – sono le parole del ds Caragliano – La società è solida e ambiziosa. Vogliamo raggiungere il massimo campionato regionale con la maschile, aggiungendo anche elementi che provengono dal vivaio, e consolidarci nel campionato di serie C con la femminile e porre le basi per un futuro ancora più ambizioso”.

Orgogliosa la responsabile del settore giovanile e atleta Giusy Salmeri: “Sono orgogliosa di veder sfilare, insieme alle due prime squadre, gli atleti del nostro settore giovanile. Loro devono sognare di raggiungere grandi traguardi a livello sportivo e porsi come obiettivo minimo di arrivare in prima squadra. Per quanto riguarda la Giusy atleta, finché il fisico supererà i numerosi acciacchi, darò una mano alle mie compagne, ma questo dovrebbe essere davvero il mio ultimo anno”.

Ripescaggi per la Play Volley Barcellona

La società ha comunicato che parteciperà alla prossima Serie C maschile e serie D femminile, un doppio salto di categoria confermato dalla Fipav Sicilia qualche settimana fa quando ha accolto i ripescaggi di diverse società del messinese. Barcellona tornerà ad essere quindi rappresentata nel massimo campionato regionale maschile a distanza di qualche anno e lo farà con un gruppo di fortissima impronta barcellonese. Gruppo che, dopo aver disputato i play off per la promozione nella scorsa stagione, avrà il compito di confermarsi in Serie C potendo contare anche su qualche novità in organico che sarà presentata nei prossimi giorni.

Salto di categoria anche per le giovani atlete della società del Longano, che dopo aver ben condotto il campionato di Prima Divisione sotto l’esperta guida di coach Enza Torre, avranno la possibilità di confrontarsi con un campionato regionale in virtù del ripescaggio in Serie D.

“Il doppio salto di categoria – dichiara la presidente del sodalizio barcellonese Nunziata Accetta -testimonia la voglia che abbiamo di investire sui nostri e sulle nostre atlete. Come società abbiamo recepito le indicazioni dei nostri allenatori, che hanno promosso l’idea di portare le prime squadre a confrontarsi con un livello più alto, in quanto ritenuto importante ai fini del percorso di crescita degli atleti e delle atlete. Siamo naturalmente felici di poter portare il nostro marchio e quello dei fondamentali partner che ci affiancano sui campi di tutta la regione sia nel settore maschile che in quello femminile. Affidiamo ora ai nostri atleti ed agli allenatori il compito di promuovere in ogni competizione i valori portanti della Play Volley”.