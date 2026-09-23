 L’arcivescovo Angelo Paino (1870-1967) e il suo tempo. Tre giornate di studio all'Università di Messina

L’arcivescovo Angelo Paino (1870-1967) e il suo tempo. Tre giornate di studio all’Università di Messina

Redazione

L’arcivescovo Angelo Paino (1870-1967) e il suo tempo. Tre giornate di studio all’Università di Messina

mercoledì 23 Settembre 2026 - 09:50

Appuntamento il 24, 25 e 29 settembre

Ad Angelo Paino (1870-1967), arcivescovo di Messina dal 1923 al 1963, sono dedicate le Giornate di studio che si terranno giovedì 24 e venerdì 25 settembre (entrambi i giorni ore 9-13 e 15.30-19) al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche e martedì 29 settembre 2026 (9-13) al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne.

Le giornate sono promosse dalla Società Messinese di Storia Patria, dall’Università di Messina e dall’Università di Malta, con il patrocinio di Regione Siciliana – Presidenza, Prefettura di Messina, Comune di Messina Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, Diocesi di Locri e Gerace. Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano- Comitato territoriale di Messina.

Angelo Paino (1870-1967), arcivescovo di Messina dal 1923 al 1963, ha guidato la diocesi peloritana attraverso le cruciali transizioni storiche tra il regime fascista e l’avvento della Repubblica. Considerato l’artefice della ricostruzione materiale e morale della città dopo il sisma del 1908 e i conflitti bellici.

Paino fu una figura autorevole e complessa. La sua azione istituzionale, discussa per le relazioni privilegiate con le gerarchie fasciste, permise l’afflusso di cospicui finanziamenti statali per il ripristino del patrimonio ecclesiastico e assistenziale. Al fine di colmare un persistente vuoto storiografico e superare le ure ideologiche o apologetiche, la Società Messinese di Storia Patria, l’Università di Messina e l’Università di Malta promuovono queste giornate di studio.

Un commento

  1. Vinc Ricciardi 23 Settembre 2026 10:07

    Un grande, ma sul serio. Bisognerebbe intitolargli piazza Cairoli.

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