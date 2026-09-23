Viale San Martino basso e Terrazza Panoramica. “Il progetto va condiviso con la IV circoscrizione”

I consiglieri Cucinotta e Melita chiedono il coinvolgimento del territorio

Terrazza Panoramica in area ex Silos, il corridoio della Dogana, marciapiedi più ampi in viale San Martino basso. I consiglieri della IV Circoscrizione, Nicola Cucinotta e Francesco Melita chiedono al presidente Renato Coletta “di promuovere una seduta di Consiglio alla presenza dell’Amministrazione comunale, l’Agenzia del Demanio, i progettisti e gli altri soggetti istituzionali interessati, al fine di conoscere direttamente contenuti, finalità, tempistiche e modalità di attuazione degli interventi. Riteniamo infatti necessario che il Consiglio della IV Circoscrizione venga informato preventivamente e adeguatamente coinvolto in progetti che avranno inevitabilmente un impatto significativo sulla mobilità, sulle attività commerciali e sulla vivibilità di una parte importante della città”.

Secondo i due consiglieri, bisogna “ascoltare gli abitanti e gli operatori commerciali della zona. Una trasformazione urbana di questa portata deve infatti tenere conto delle esigenze di chi vive e lavora quotidianamente in quel territorio”.

“Siamo pronti a confrontarci, ad ascoltare e a dare il nostro contributo, non a fare da spettatori. Prima si ascolti il territorio. Poi si decida” – concludono.