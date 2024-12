Laura Castelli nuova capo di gabinetto del sindaco della Città Metropolitana

L'ex viceministra pentastellata: "C'è tanto da fare, anche con la Regione"

MESSINA – Cateno De Luca ha annunciato che “Laura Castelli si insedierà oggi come capo di gabinetto del sindaco metropolitano”. Il leader di Sud chiama Nord lo ha affermato nella parte finale della conferenza stampa di cui è stato protagonista insieme al presidente della Regione siciliana Renato Schifani, in videocollegamento, al sindaco Federico Basile e al deputato nazionale Francesco Gallo.

Castelli: “C’è tanto da fare, anche con la Regione”

L’ex pentastellata, che ha ricevuto la “benedizione” di Schifani dopo l’annuncio, ha poi affermato: “C’è tanto da fare, anche con la Regione siciliana. Questo è un ruolo fiduciario di un’amministrazione che si deve occupare ancora di tante cose. La Città Metropolitana mi ha insegnato sempre molto, dal governo le abbiamo coordinate per anni e l’ho fatto come vice-ministro. Quello che bisogna fare è riaccendere i motori com’è stato fatto qui a Messina negli ultimi anni da persone importanti che danno risultati importanti alla provincia. Ci sono tante risorse che vanno coordinate e semplificate e fatte camminare. Siamo a disposizione per un futuro ancora più importante”.