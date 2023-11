Lavori finiti. L'acqua tornerà stasera in centro e domani in periferia - Tempostretto

Conclusi gli interventi nei 9 punti programmati. Ecco quando tornerà l'acqua nelle case

MESSINA – Lavori conclusi in tutti i 9 punti programmati, la condotta e’ in fase di verifica. E’ stato attivato il pompaggio verso i serbatoi cittadini, quindi è confermata l’erogazione in serata per la città e domani nelle aree periferiche. Già avviata una prima distribuzione per zone, grazie all’apporto idrico dell’acquedotto Santissima e dei pozzi cittadini.

Completate tutte le lavorazioni nei punti programmati tra Piedimonte Etneo e Sant’Alessio Siculo, adesso si stanno eseguendo le operazioni di collaudo della condotta, in modo da garantire nuovamente l’afflusso idrico in città.

Amam, intanto, sin dalle prime ore di questa mattina, ha pianificato una prima distribuzione in alcune zone della città grazie anche all’apporto idrico dell’acquedotto Santissima e dei pozzi cittadini.

Ecco le prime zone in cui si è garantita una minima erogazione: da Giampilieri a Tremestieri, da Viale Europa a Minissale, Pace, Sant’Agata e Torre Faro. Seguiranno aggiornamenti.

Il Coc è l’unico organismo cui la popolazione dovrà rivolgersi per evidenziare ogni criticità, contattandolo al numero telefonico 090-22866