Le mamme dei bimbi in cura al Ccpm a Schifani: "Non lo chiuda, lo chiediamo col cuore" INTERVISTE - Tempostretto

di Carmelo Caspanello

Il racconto con la mamma Maria concetta Ragguazzo; il primario del Centro cardiologico pediatrico Bamabino Gesù Sasha Agati e il sindaco di S. Teresa Danilo Lo Giudice

TAORMINA – Una manifestazione composta, pacifica ma incisiva e toccante. Il Comitato di genitori dei bambini in cura al Centro cardiologico pediatrico Bambino Gesù di Taormina ha ribadito con chiarezza e determinazione il “No” alla chiusura del reparto. Accanto a loro il personale sanitario, con in testa il primario Sasha Agati, che tanti bimbi ha strappato alla morte. “Parliamo con il cuore – ci dice Maria Concetta Ragguazzo, di Catania – con il cuore dei nostri figli che hanno avuto bisogno dell’eccellenza di questo Centro e ne avranno bisogno in futuro. Parleremo con il cuore anche al presidente della Regione Schifani che in giornata riceverà una delegazione del nostro Comitato”. Le mamme sono stanche di vivere nell’ansia che finita la proroga, tra qualche settimana, dinanzi a loro si prospetti il “baratro”, ma sono fiduciosi che una soluzione possa essere trovata presto per scongiurare la chiusura. Fiducioso anche il primario: “Confidiamo nel buonsenso di chi ci governa”, ribadisce Sasha Agati. La proposta di ricevere i genitori, a Schifani, è stata fatta dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, nel corso di un incontro che ha avuto nei giorni scorsi a Palermo con il presidente della Regione. Oggi c’era Danilo Lo Giudice, sindaco di S. Teresa ed ex deputato regionale: “La politica deve assolutamente fare la sua parte e noi siamo qui per questo. Non lasceremo da sole queste mamme e, soprattutto, i loro bambini. Andremo fino in fondo”. (LE INTERVISTE INTEGRALI CON LA MAMMA, IL PRIMARIO E IL SINDACO SONO ALLEGATE AL SERVIZIO).

I genitori sono determinati. E spiegano che la loro battaglia va oltre il Centro cardiologico pediatrico. Dicono no allo smantellamento dell’Ospedale di contrada Sirina. Lento e inesorabile. Il Centro cardiologico pediatrico taorminese è stato nei giorni scorsi anche al centro del dibattito del Consiglio comunale di Catania, che ha approvato una petizione proposta dal capogruppo di Forza Italia Piermaria Capuana, con la quale si chiede con forza che il Ccpm non venga chiuso.



Questa mattina la protesta a Capo Taormina, di fronte all’hotel in cui si tiene il Meeting del buongoverno, al quale parte parteciperanno i vertici del partito ed anche il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. Il meeting, articolato in due giorni, rappresenta una ghiotta occasione in virtù del fatto che oltre a Schifani sono presenti, parlamentari nazionali, ministri, assessore e deputati regionali, il responsabile nazionale Enti locali di Fi Gasparri e il segretario nazionale del partito nonché vicepremier Antonio Tajani.