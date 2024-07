Louis Yeyap confermato nel roster della Basket School Messina

L'ala camerunense nella scorsa stagione ha garantito 254 rimbalzi, oltre a tante stoppate e deliziose giocate sopra il ferro

MESSINA – Continua il lavoro della Basket School Messina per allestire la squadra per la prossima stagione. Dopo le conferme di Di Dio, Trataglia, Janic e l’arrivo di Mollica, ecco il quinto: Louis Michel Petuendju Yeyap, anche lui una conferma che continuerà a vestire la casacca giallorossa anche nella stagione 24/25.

La sua costante crescita nel corso della stagione ne ha fatto un pilastro del quintetto giallorosso, dominante sotto le plance dove ha garantito caterve di rimbalzi (254 totali, oltre 8 di media a partita) e stoppate, deliziando i tifosi con le sue proverbiali giocate sopra il ferro, che gli sono valsi anche il titolo miglior show man nella classifica di Reggioacanestro.it.

La carriera di Yeyap

Ala camerunese classe 2003 è arrivato in Italia nel 2020 per disputare il torneo Under 18 con La Foresta Rieti, mantenendo una media punti di 13,7. Nella stagione successiva va in Umbria per giocare la Serie D e il campionato Under 19 con il Contigliano: tra i “grandi” vivrà un campionato di ottimo livello, chiudendo con 13,4 di media in 23 presenze complessive.

Grazie a queste prestazioni Yeyap arriva in Serie C Gold alla Fortitudo Messina. In neroverde segnerà complessivamente 357 punti tra regular season e playoff (11,5 la media a partita), mostrando grande atletismo sotto canestro e una buona mano dalla media e lunga distanza. La sua scalata continua lo scorso con la Basket School Messina in Serie B interregionale, diventando elemento fondamentale nelle rotazioni di Pippo Sidoti, in un’annata da 6,8 di media in 32 presenze e con il season high di 19 punti siglato contro la Sveva Pallacanestro Lucera.

