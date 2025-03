L’Unime cade alla Cittadella contro la Roma Waterpolo

Risultato a sorpresa nella prima del girone di ritorno del campionato di Serie B di pallanuoto maschile, gli universitari hanno ceduto per 8-10

MESSINA – Sconfitta casalinga per l’Ssd UniMe che cede alla Roma Waterpolo. Per la formazione di coach Misiti nella decima giornata del campionato di Serie B arriva una sconfitta che alla vigilia non era preventivata contro una squadra, già battuta all’andata, e che in classifica era distante. Gli universitari dopo un buon primo parziale (5-4) sono calati in fase realizzativa e Roma si è imposta per 8-10. Settimana prossima c’è da rifarsi in trasferta contro la Nuoto 2000 Napoli capolista nel girone 4.

Ssd UniMe – Roma Waterpolo 8-10

Il gol dell’ospite Casasola apre la sfida, l’Unime replica con Cama e la doppietta di Longo, la seconda rete su rigore. Sul 3-1 reazione ospite con Re Filippo e Camposecco che impattano. Nel finale ancora a segno Giacoppo e Vinci da una parte con Baldi che realizza il momentaneo 5-4.

Nel secondo quarto le squadre segnano meno e Roma si riporta in parità grazie alle reti di Baldi e Camposecco, in mezzo a segno ancora Longo per i locali. Nel terzo quarto, come già successo settimana scorsa, la squadra di coach non trova la via del gol, Di Mauro invece viene infilato da Camposecco per il primo vantaggio ospite della partita.

Nell’ultimo quarto Cama prova a rimettere in partita i suoi ma Roma allunga sul 7-10 con Re Filippo e Baldi, per lui quattro reti in tutto, nel finale si iscrive al tabellino anche Geloso per l’8-10 finale.

Tabellino

Parziali: 5-4, 1-2, 0-1, 2-3. Superiorità: 3/9, 2/7. Rigori: /1, 0/0.

Arbitro: Zappulla di Siracusa.

Ssd Unime: Di Mauro, Sollima, Vinci 1, Longo 3, Lupeji, Viola, D’Angelo, Giacoppo 1, Geloso 1, Bonansinga, Milana, Cama 2, Caliri, Costa.

Allenatore: Francesco Misiti.

Roma Waterpolo: Musco, Camposecco 3, Cavallari, Baldi 4, Olivola, De Vita, Di Bisceglia, Del Nero, Di Prospero, Zafferami, Casasola 1, Re Filippo 2, Sospiri, Velocci.

Allenatore: Marco Panecaldo.