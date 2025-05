L’UniMe cede in casa alla Libertas Roma Eur e chiude la sua stagione

Tensione e stanchezza fermano gli universitari che cedono 4-7 nella gara di ritorno. Coach Misiti: "Hanno meritato loro", Naccari: "Grazia al pubblico"

MESSINA – La semifinale di ritorno sorride ancora ai romani, la Libertas Roma Eur dopo la vittoria in casa supera alla Cittadella Sportiva Universitaria l’UniMe e avanza in finale promozione per accedere in serie A2. Per la squadra cara al presidente De Francesco è arrivata la sconfitta per 4-7 al termine di una partita in cui la tensione e la stanchezza hanno giocato anche il loro ruolo. Entrambe le formazioni non segnano per quasi due quarti, i padroni di casa si sbloccano solo nel terzo tempo. Serviva vincere per poi provare l’impresa impossibile di vincere alla bella nuovamente in trasferta nel Lazio. La prima impresa, per poi tentare il miracolo, non è arrivata e la stagione della prima squadra di pallanuoto della città in serie B si è chiusa con un terzo posto nel girone e poi la semifinale playoff.

Questo il commento del tecnico Francesco Misiti al termine del match: “Abbiamo fatto il primo quarto avendo occasioni e dovevamo buttare qualche palla in porta. Poi è subentrata la stanchezza e loro sono una squadra molto allenata, dovevamo segnare e poi gestire. Nell’arco delle due partite comunque hanno meritato loro di andare avanti, il rammarico c’è per l’assenza di Diego Geloso, è il nostro centro-boa di categoria superiore e cambiamo il nostro modo di giocare se lui c’è o meno. Anche altri elementi non erano al meglio della condizione”.

Sergio Naccari, direttore tecnico della Ssd UniMe: “C’è rammarico perché credo la squadra potesse arrivare in finale, oggi abbiamo giocato meglio di sabato scorso ma il campo ha detto altro. Roma è arrivata meglio di noi che abbiamo perso il nostro centravanti, ma eravamo anche stanchi e scarichi, ci siamo sgonfiati nel momento più importante. La cosa più bella resta che in queste finali raccogliamo tantissima gente ed è questa la motivazione più importante ogni anno, dimostrare che raccogliamo tanta gente, posso solo ringraziare tutte le persone intervenute e che hanno fatto il tifo perché sono fantastici”.

Ssd UniMe – Libertas Roma Eur 4-7

Nel primo quarto di gara la tensione c’è da entrambe le parti e nessuna delle due squadre riesce ad andare a segno nonostante ci siano le possibilità in superiorità numerica o ancora un contropiede per i padroni di casa condotto da Lupeji e fallito. Nel secondo ancora lo straniero dei siciliani ha una chance ma il palo gli nega la gioia del gol. Il risultato resta bloccato ancora per altri sette minuti poi l’occasione che sblocca il match con il rigore dai cinque metri della Roma con Barchiesi che batte Di Mauro. Passata in vantaggio la formazione ospite trova a 7″ dalla sirena la seconda rete con Boccia.

Nel terzo quarto si è sbloccata la formazione romana ancora a segno con Boccia, non l’UniMe che fallisce il rigore con Longo, parata di Di Modugno, e poi subisce la quarta segnatura di Boccia con una pregevole palombella. Dopo diciannove minuti e trenta secondi arriva la prima rete dell’UniMe con il capitano Giacoppo che trafigge Tulli, subentrato al compagno di ruolo, per qualche minuto. Prosegue il buon momento universitario e la squadra di coach Misiti dimezza lo svantaggio con la rete di Longo sul 2-4.

Nell’ultimo parziale ancora un palo di Lupeji, che avrebbe rimesso gli universitari in scia, poi in superiorità, prima volta nel match, segna Bernacchia che fa respirare Roma. Arriva finalmente la rete di Lupeji che con un tiro dalla distanza, a pochi secondo dalla fine del possesso, fa 3-5. Riallungano gli ospiti con Cavallucci ad un minuto dalla fine, nel finale però prima rete in superiorità anche per i locali, con Vinci, ma poi punto esclamativo con De Luca che fissa sul 4-7.

Tabellino

Arbitri: Michele Campora di Palermo & Andrea Femiano di Napoli.

Parziali: 0-0, 0-2, 2-2, 2-3. Superiorità numeriche: 1/9, 1/10. Rigori: 0/1, 1/1.

Ssd UniMe: Di Mauro, Sollima, Vinci 1, Longo 1, Lupeji 1, Viola, D’Angelo, Giacoppo 1, Claudio Geloso, Bonansinga, Milana, Cama, Caliri, Sarno.

Allenatore: Francesco Misiti.

Libertas Roma Eur: Di Modugno, Boccia 3, Barchiesi 1, Petrini, Olivieri, Suter, Calvi, Cavallucci 1, Colonna, Bernacchia 1, Galli, De Luca 1, Tulli, Raffi.

Allenatore: Simone Caretta.

Foto in questo articolo di Alessandro D’Angelo

Articoli correlati