Maltempo. WeBuild al lavoro per contenere i danni tra Nizza e Alì Terme

Operai in azione per limitare l'impatto della furia delle acque, messo in sicurezza il torrente Nisi

WeBuild si è mobilitata immediatamente nelle ultime ore, al fianco delle autorità, per contenere gli effetti provocati dai nubifragi nella zona del Messinese, in Sicilia orientale, e a supporto della popolazione colpita.

L’intervento del personale e dei mezzi del Consorzio Messina-Catania è avvenuto in coordinamento con i vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnate nelle operazioni di soccorso.

Il Consorzio, costruttore del progetto ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo, ha messo in atto un ampio piano di interventi dopo l’allerta arancione lanciata sabato dalla Protezione civile regionale.

Sono stati messi a disposizione persone e mezzi intervenuti lungo le strade dei comuni della riviera ionica, specialmente tra Taormina e Nizza di Sicilia, per contenere i danni da allagamenti e mantenere attiva la circolazione, lavorando in emergenza e in sicurezza su un fronte di 42 km.

Tutto il materiale accumulatosi lungo le strade e ai margini della bretella tra Nizza di Sicilia e Alì Terme, chiusa temporaneamente per l’innalzamento del livello delle acque del torrente Nisi, è stato smaltito tempestivamente in sicurezza.