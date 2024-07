“Manca l’acqua, siamo esasperati”, l’appello da Salita Ogliastri

Un gruppo di cittadini si è costituito in comitato: "Pretendiamo rispetto. In estate abbiamo diritto a una doccia. la presidente Amam si dimetta"

MESSINA – Si sono costituiti in comitato per sollecitare le istituzioni ad afffrontare con più efficacia l’emergenza idrica nella zona. Il Comitato acqua di Salita Ogliastri e dintorni ribadisce le proprie necessità. Sottolinea Serenella Scuto: “Una premessa: siamo esasperati. Non ne possiamo più. Noi chiediamo a gran voce le dimissioni della presidente di Amam. Deve cambiare la gestione. Basta. E, rispetto a quanto dichiara l’azienda, alcune precisazioni. L’acqua nella nostra zona dovrebbe arrivare alle 4 ma non è mai così. Alle 7,30 il rivolo concesso si dissolve. Non c’è pressione per riempire i serbatoi”.

Aggiunge l’esponente del comitato: “La perdita di un tombino, già segnalata, è stata ignorata. Comunicazione con i cittadini zero: non si riesce a parlare al telefono. Vogliamo solo il rispetto di quanto promesso o perlomeno essere avvisati prima. In estate abbiamo diritto a una doccia, a curare le piaghe dei nostri anziani, a lavare i disabili. Non chiediamo la luna ma la civiltà. Qui c’è un pozzo che abbiamo segnalato da anni. Tuttavia, nessuno ne ha mai preso visione e lo ha tenuto in considerazione”.

Il Coc e la necessità di una risposta immediata

Da ieri, proprio perché la situazione è complicata, tra siccità e debolezza della rete idrica, è stato attivato dal sindaco il Centro operativo comunale, con il supporto all’attività dell’Amam (numero telefonico 090-22866). Prima di tutto, come è stato promesso, occorre un rafforzamento del personale, nell’assistenza alla popolazione, e di alcuni strumenti, come le autobotti, per invertire la rotta. Un’altra necessità è quella di contrastare le perdite d’acqua, oltre ad attivare i nuovi pozzi. In ogni caso, serve una risposta immediata.

Articoli correlati