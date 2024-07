“Manca l’acqua, siamo esasperati”, l’appello da Salita Ogliastri. Amam: “Incontriamo i cittadini”

Un gruppo di cittadini si è costituito in comitato: "Pretendiamo rispetto. In estate abbiamo diritto a una doccia. la presidente Amam si dimetta". La precisazione dell'azienda: "Affrontiamo insieme i problemi"

MESSINA – Si sono costituiti in comitato per sollecitare le istituzioni ad afffrontare con più efficacia l’emergenza idrica nella zona. Il Comitato acqua di Salita Ogliastri e dintorni ribadisce le proprie necessità. Sottolinea Serenella Scuto: “Una premessa: siamo esasperati. Non ne possiamo più. Noi chiediamo a gran voce le dimissioni della presidente di Amam. Deve cambiare la gestione. Basta. E, rispetto a quanto dichiara l’azienda, alcune precisazioni. L’acqua nella nostra zona dovrebbe arrivare alle 4 ma non è mai così. Alle 7,30 il rivolo concesso si dissolve. Non c’è pressione per riempire i serbatoi”.

Aggiunge l’esponente del comitato: “La perdita di un tombino, già segnalata, è stata ignorata. Comunicazione con i cittadini zero: non si riesce a parlare al telefono. Vogliamo solo il rispetto di quanto promesso o perlomeno essere avvisati prima. In estate abbiamo diritto a una doccia, a curare le piaghe dei nostri anziani, a lavare i disabili. Non chiediamo la luna ma la civiltà. Qui c’è un pozzo che abbiamo segnalato da anni. Tuttavia, nessuno ne ha mai preso visione e lo ha tenuto in considerazione”.

Il Coc e la necessità di una risposta immediata

Da ieri, proprio perché la situazione è complicata, tra siccità e debolezza della rete idrica, è stato attivato dal sindaco il Centro operativo comunale, con il supporto all’attività dell’Amam (numero telefonico 090-22866). Prima di tutto, come è stato promesso, occorre un rafforzamento del personale, nell’assistenza alla popolazione, e di alcuni strumenti, come le autobotti, per invertire la rotta. Un’altra necessità è quella di contrastare le perdite d’acqua, oltre ad attivare i nuovi pozzi. In ogni caso, serve una risposta immediata.

La presidente Bonasera: “Massima disponibilità al confronto”

Ci fa sapere la presidente di Amam Loredana Bonasera: “Abbiamo verificato la segnalazione e contattato telefonicamente la signora Scuto, che ci ha illustrato le difficoltà legate alla scarsa pressione dell’acqua. Ma non ci sono problemi irrisolvibili. Mercoledì mattina la incontrerò personalmente per discutere della situazione”.

