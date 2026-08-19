Mandate al restauro 10 anni fa e mai riprese. I carabinieri trovano opere sacre del ‘700

Sono state restituite alla chiesa di San Sebastiano di Mistretta dopo che un anno e mezzo fa il parroco si era accorto della mancanza

Ieri, a Mistretta, nella Parrocchia di San Sebastiano, i Carabinieri della Compagnia del luogo e del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno restituito al parroco, don Placido Giordano, alcuni oggetti sacri precedentemente custoditi in quella chiesa e risultati mancanti nei primi mesi del 2025.

Le opere in questione consistono in due palette di bastoni priorali recanti l’effigie in rilievo di San Sebastiano Martire e due puntali d’asta raggiati, il tutto risalente al 1700, nonché alcuni elementi di raccordo e pomoli destinati a decorare e raccordare le palette alle aste lignee dei bastoni processionali.

In particolare, l’assenza dei manufatti era stata riscontrata in occasione di un inventario fatto dal parroco dopo che, nel giugno 2024, ignoti avevano asportato – dalla chiesa di Santa Maria del Gesù di Mistretta – un reliquiario ad ostensorio in argento e rame.

Dimenticate per 10 anni nel laboratorio di un artigiano

Le conseguenti indagini avviate all’epoca dai Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno consentito di ricostruire le tracce di una serie di passaggi – iniziati verosimilmente nel 2016 – attraverso cui le opere era giunte al laboratorio di un artigiano palermitano incaricato di restaurarle.

Gli ulteriori accertamenti fatti hanno permesso di ricostruire i movimenti che nel tempo hanno interessato le opere, chiarendo che, sebbene il restauratore non fosse iscritto nei previsti elenchi degli operatori accreditati alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, i manufatti non erano stati trafugati, ma erano rimasti in giacenza al laboratorio senza che nel tempo fossero state reclamate.

La restituzione alla comunità di Mistretta

Le indagini hanno quindi permesso di restituire questi capolavori della manifattura settecentesca siciliana alla Confraternita della Chiesa di San Sebastiano e a tutta la comunità di Mistretta, ripristinando un legame secolare di fede, arte e identità popolare.