Mcl: “Difendere il lavoro e sostenere il commercio a Messina”

L'appello per il Primo Maggio

“1° Maggio, Festa del Lavoro. Difendiamo il lavoro, sosteniamo il commercio a Messina”. Questo lo slogan scelto dal Movimento Cristiano Lavoratori di Messina per il 1° Maggio, festa del lavoro. Il Movimento guidato dal presidente provinciale Fortunato Romano ha scelto quest’anno di celebrare la Festa dei lavoratori con due momenti che si svolgeranno nella città dello Stretto.

Primo appuntamento alle 11 alla Chiesa di Santa Caterina per la Celebrazione Eucaristica. A seguire alle 12, nel piazzale antistante si terrà un momento di confronto che vedrà la partecipazione insieme a Mcl anche di Confcommercio, Confesercenti, Ucid e dell’ Amministrazione Comunale; un’occasione di dialogo per affrontare la crisi del Commercio a Messina. È prevista la presenza del sindaco della Città Metropolitana, Federico Basile, del presidente della Confcommercio, Carmelo Picciotto, del presidente di Confesercenti, Alberto Palella, e del presidente di Ucid, Mario Bonarrigo.

“Si rinnova il nostro tradizionale appuntamento per festeggiare il 1° maggio festa del lavoro- spiega il presidente Romano. confermando l’impegno per un lavoro degno, per tutti, sostenibile e sicuro. L’economia e le leggi di Mercato – come evidenzia il documento della Cei per la per la Festa dei Lavoratori – non devono passare sopra le nostre teste lasciandoci impotenti. Il mercato siamo noi: sia quando siamo imprenditori e lavoratori, sia quando promuoviamo e viviamo un consumo critico.

A Messina, prosegue Romano, abbiamo voluto focalizzare quest’anno l’attenzione sulla crisi del commercio che travolge anche i suoi lavoratori. Insieme alle organizzazioni impegnate in questo campo, vogliamo avviare un dialogo che possa trovare soluzioni a sostegno delle tante attività commerciali ed artigiani presenti sul nostro territorio, perché ognuno di noi scelga di comprare negli esercizi di prossimità e perché si ritorni a investire in città”.