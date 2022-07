Mercato Reggina, per il comparto offensivo si materializza il 'sogno' Simy - Tempostretto

Con Obi, sarebbero così due gli ex nazionali della Nigeria a vestire l'amaranto. Per la difesa, intanto, ufficializzato l'italosvedese Gagliolo

REGGIO CALABRIA – Gli ultimi innesti nella rosa della Reggina – il difensore Eduard Dutu e i centrocampisti Vittorio Agostinelli e Niccolò Pierozzi, tutt’e tre giunti in prestito in riva allo Stretto – fanno ben sperare, sì.

Ma altri tasselli che stanno raggiungendo Reggio Calabria grazie alla peculiare combinazione Gabriele Martino / Massimo Taibi legittimano anche qualche piccolo sogno… (magari, dando adito a qualche legittima riserva sulla sostenibilità economica di una sequenza impressionante d’acquisti di peso con contratti onerosi e in buona parte biennali o triennali).

C’è Ricky Gagliolo “il vichingo”

Ufficializzato l’acquisto del difensore Riccardo Gagliolo

Intanto, proprio nelle ultime ore è stato ufficializzato l’acquisto di Riccardo “Ricky” Gagliolo, difensore centrale ‘tutto sinistro’ fin qui alla Salernitana che spesso – negli ultimi anni, in particolare – è stato comunque utilizzato anche in fascia mancina difensiva, in vari assetti.

Di madre svedese, il “Vichingo” è naturalizzato scandinavo con doppio passaporto di Italia e Svezia e importanti esperienze in serie A (dove ha messo insieme 142 gare e 6 reti) e B e, per una presenza in maglia gialloblù, anche con la Nazionale svedese.

Un «contratto pluriennale» della durata non meglio specificata – fermo restando che Gagliolo ha compiuto 32 anni nell’aprile scorso… – quello tra la società guidata da Felice Saladini e il difensore italosvedese. La coppia di centrali Camporese-Gagliolo sembra così assemblare una ‘cerniera’ di retroguardia d’assoluto rispetto e sicuramente di tasso tecnico superiore alla media registrabile nel campionato cadetto.

Proprio in queste ore si dovrebbe chiudere poi per Mario Sampirisi (altro difensore centrale, finora in forza al Monza), mentre quanto al comparto offensivo è fatta per il ritorno in amaranto, a dieci anni di distanza, della punta del Frosinone Luigi Canotto.

Più difficilmente il «centrocampista di spessore» cui punta mister Pippo Inzaghi può ravvisarsi in Luca Valzania – a dispetto dell’indubbia esperienza -, pure dato per certo in amaranto.

La suggestione Simy

Di tutt’altro tenore un’altra mossa di mercato in entrata che dovrebbe interessare anche in questo caso un calciatore fin qui alla Salernitana (dov’era giunto in prestito dal Parma): Simeon Tochukwu Nwankwo, meglio noto come Simy.

Il sorriso di Simy dopo uno dei suoi 31 gol in massima serie

Un attaccante dall’indiscutibile prestanza fisica (alto poco meno di due metri), che nella Reggina andrebbe a ritrovare un connazionale come Obi, a sua volta già in Nazionale con la maglia della Nigeria, e che ha fatto molto bene anche nel campionato portoghese, in prima e in seconda divisione.

Un calciatore, Simy, che in Calabria già aveva fatto sognare il suo pubblico – nello specifico, quello del Crotone – e che in massima serie ha ‘staccato’ 101 presenze mettendo a segno 31 reti, con la ragguardevole media di un gol ogni 179 minuti giocati. E autore di un gol che a buona ragione è considerato uno dei “biglietti da visita” del calcio di massima serie degli ultimi anni, la rovesciata vincente che il 18 aprile del 2018 all’ “Ezio Scida” consentì ai pitagorici – al tempo, allenati da Walter Zenga – d’acciuffare il pareggio nientemeno che contro la Juve di mister Andrea Pirlo.

