Già in passato era stato arrestato per lo stesso motivo

Nascondeva marijuana in un’area sotterranea pertinente al suo stabile di residenza. I poliziotti delle Volanti hanno arrestato un 22enne.

Trovati e sequestrati 950 grammi di marijuana, in buona parte già suddivisa in involucri da

circa 50 grammi cadauno e dunque pronta allo smercio nel mercato cittadino.

In un locale adiacente, in passato, era stata trovata altra droga e il giovane era già stato arrestato per lo stesso motivo.