Messina. 119 carcasse di auto abbandonate rimosse nei primi 4 mesi del 2023 - Tempostretto

Elevate 78 multe per un importo totale di 123mila euro. Ecco come segnalare auto abbandonate

Prosegue l’attività di rimozione dei veicoli in stato di abbandono sul territorio cittadino curato dal Servizio Operativo Territoriale Polizia Stradale e sicurezza Urbana.

Nei primi quattro mesi del 2023 sono state rimosse 119 carcasse di veicoli. Contestualmente sono stati elevati 78 verbali ai detentori e/o proprietari dei veicoli abbandonati, per un importo totale di 123mila 266 euro.

I mezzi, dopo essere stati prelevati, sono stati consegnati ai centri di raccolta autorizzati per la demolizione e la contestuale radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Si invitano i proprietari di veicoli da rottamare a seguire la procedura, per legge, prevista per la demolizione, e la cittadinanza a segnalare qualunque tipo di veicolo (ciclomotori, motocicli, autovetture e camion) in evidente stato di abbandono all’indirizzo di posta elettronica rimozionecarcassepm@comune.messina.it oppure alla Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 090771000 o attraverso le Circoscrizioni.