Messina, 150 mm di pioggia in un giorno e altra è prevista ancora

E' quasi il doppio di quanta caduta nell'intero mese di marzo 2024 (83 mm)

MESSINA . Venerdì e nel weekend piogge abbondanti al Sud, messinese in particolare dove si aspettano cumulate oltre 100/150 mm e quindi qualche frana dietro l’angolo. Piogge pure per il resto dell’Isola anche se ci saranno più sprazzi di sole, piuttosto ampi sulla fascia meridionale e orientale. Scontati pure temporali, grandinate e forti raffiche di vento attorno l’occhio che venerdì e sabato finirà sul basso Tirreno vicino Calabria e Sicilia.

Il nostro meteorologo, Daniele Ingemi, lo aveva preannunciato e tutto si è puntualmente verificato.

“La previsione dei 150 mm è risultata corretta – dice Ingemi -, il problema è che nei prossimi giorni ne arriverà altra. I torrenti sono in piena, i terreni ultra saturi, insomma ci saranno tante criticità da gestire sull’area di Messina. Prudenza per chi percorre le strade collinari che portano ai villaggi per rischio frane e smottamenti. Intanto dal Tirreno sta arrivando una estesa coperta di nembostrati che porterà tanta pioggia sulle aree già battute. Buona parte di questo canale umido è legato al fiume atmosferico che nei giorni scorsi ha supportato il flusso convogliatore caldo della depressione ormai stazionaria da giorni attorno l’Italia. Insomma massima attenzione nelle prossime ore”.

“A chi dice che non fanno manutenzione, i tombini e due gocce d’acqua – prosegue Ingemi – ricordo che 80 mm di pioggia normalmente a Messina cadono nell’intero mese di marzo. 150 mm, anche se diluiti, sono tanti e stanno cadendo su terreni già saturi dopo le piogge abbondanti (altri 50/70 mm) di martedì”.

Sabato e domenica prevista altra pioggia “anche se non mancheranno schiarite. Questa depressione non ci abbandonerà facilmente, resterà in piedi fino alla prossima settimana. Si attende un lungo periodo con piogge ben oltre le soglie della climatologia regionale. Messinese, bassa Calabria, ma poi prossima settimana potrebbe toccare di nuovo alla Sicilia orientale”.

