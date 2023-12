Messina, 300 kg di botti sequestrati dai Cc - Tempostretto

Denunciato il 50enne che li teneva nell'appartamento in zona Gazzi

MESSINA – Continuano i sequestri di botti da parte delle Forze dell’Ordine in vista del Capodanno. In zona sud i Carabinieri hanno trovato e tolto dal mercato ben 300 kg di fuochi d’artificio di vario tipo, illegalmente detenuti.

Il 50enne che li teneva in casa è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivi di materiale e detenzione illegale di materiali esplodenti. Nell’appartamento dell’uomo i militari della stazione di Gazzi hanno trovato batterie di fuochi d’artificio con marchio di fabbrica, candelotti di fabbricazione artigianale e quindi potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle persone e altri “sparetti” di vario genere.