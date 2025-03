Messina. “63azioni” al Teatro dei 3 Mestieri

MESSINA – Nuovo appuntamento con la stagione del Teatro dei 3 Mestieri di Messina che vedrà in scena lo spettacolo “63azioni” (Produzione Carichi Sospesi), drammaturgia Marco Gnaccolini, regia Marco Caldiron e con protagonisti Marco Tizianel e Chiara Cecconello, in programma sabato 15 marzo alle 21.00 e domenica 15 marzo alle 18.30

Si legge nella presentazione: “63azioni è un’opera teatrale di natura performativa, poetica e simbolica, che intende raccontare la parabola di una vita umana attraverso la serie di azioni esemplari tratte dalla poesia “Vivere” di Agota Kristoff, trasformandole in un diario poetico. Sulla base della storia personale del regista del gruppo, due performer in scena (un attore e una sound performer) sviluppano un poetico autoritratto di un’esistenza. Questa volta è il gruppo artistico a decidere cosa mostrare e cosa nascondere della propria storia personale, spesso usata per rappresentare le storie degli altri”.

«Nascere/Piangere succhiare bere mangiare dormire aver paura/Amare”. Così inizia la poesia “Vivere” di Agota Kristof, che declina l’esistenza in 63 verbi all’infinito: una successione di azioni in cui si distilla l’essenziale e l’universale, ciò che si ripete e muta, aprendosi alla coesistenza dei contrari. E’ da questo testo che prende le mosse “63Azioni”, ultima produzione della compagnia patavina Carichi Sospesi.» (Silvia De March)

Drammaturgia Marco Gnaccolini

Con Marco Tizianel e Chiara Cecconello

Regia Marco Caldiron

Produzione Carichi Sospesi

Sabato 15 Marzo ore 21 e Domenica 16 Marzo ore 19:00

Info e prenotazioni 090.622505 – 349.8947473 (anche whatsapp)

Prezzo: 13 euro e 10 euro (ridotto under 24).

Teatro dei 3 Mestieri – S.S. 114 km 5,600 ,