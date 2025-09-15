 Messina. A Contesse una panchina blu della bigenitorialità

Messina. A Contesse una panchina blu della bigenitorialità

Redazione

Messina. A Contesse una panchina blu della bigenitorialità

lunedì 15 Settembre 2025 - 09:00

Iniziativa della II Municipalità con l'associazione "Genitori per sempre"

Il Consiglio della II Municipalità, in collaborazione con l’Associazione Genitori per Sempre, in occasione della Festa Grande in onore della Beata Vergine Maria, dove si è svolta la storica “Calata du Vinu”, ha inaugurato la panchina blu nella piazza Ignazio Lax in via Marco Polo, a Contesse.

panchina bigenitorialità a contesse

“Il significato è quello di non dimenticare i diritti dei figli e dei genitori separati, simbolo della Bigenitorialità; l’obiettivo è affermare che un Cuore di papà è uguale ad un Cuore di mamma, ed è importante sottolineare i principi dalla Corte Costituzionale per tutelare i figli – dice il consigliere proponente, Paolo Scivolone. Si può sciogliere una coppia coniugale, ma non una coppia genitoriale. I figli sono di entrambi i genitori anche in caso di separazione, bisogna sempre mantenere un rapporto equilibrato”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
La nomina di Genovese all’Ast e i difficili equilibri nel centrodestra in Sicilia
“Le nomine di Schifani e il riciclo dei trombati”, opposizioni e social scatenati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED