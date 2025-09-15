Messina. A Contesse una panchina blu della bigenitorialità

Iniziativa della II Municipalità con l'associazione "Genitori per sempre"

Il Consiglio della II Municipalità, in collaborazione con l’Associazione Genitori per Sempre, in occasione della Festa Grande in onore della Beata Vergine Maria, dove si è svolta la storica “Calata du Vinu”, ha inaugurato la panchina blu nella piazza Ignazio Lax in via Marco Polo, a Contesse.

“Il significato è quello di non dimenticare i diritti dei figli e dei genitori separati, simbolo della Bigenitorialità; l’obiettivo è affermare che un Cuore di papà è uguale ad un Cuore di mamma, ed è importante sottolineare i principi dalla Corte Costituzionale per tutelare i figli – dice il consigliere proponente, Paolo Scivolone. Si può sciogliere una coppia coniugale, ma non una coppia genitoriale. I figli sono di entrambi i genitori anche in caso di separazione, bisogna sempre mantenere un rapporto equilibrato”.