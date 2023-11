Messina. Al via l'installazione di 45 pensiline intelligenti. Ecco dove e come funzioneranno - Tempostretto

Ogni impianto sarà dotato di pannello fotovoltaico, display informativo e ricarica per dispositivi elettronici

MESSINA. Hanno preso il via i lavori per l’implementazione dei sistemi di infomobilità alle fermate Atm. Saranno in tutto 45 le nuove pensiline smart (30 singole e 15 doppie) posizionate in città. L’appalto da 1 milione e 636mila euro, cofinanziato dal Pon Metro 2014-2020, riguardava la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere. Ad aggiudicarselo per un importo contrattuale di 1 milione 499mila euro è stata la Fratelli Anastasi Srl di Villafranca Tirrrena, capogruppo di un’associazione temporanea di imprese, con Ma. Van. di Mussomeli e Professionisti del Paesaggio di Roma.

I lavori dovranno essere completati entro 120 giorni. Le panchine “intelligenti” consentiranno agli utenti di essere aggiornati in tempo reale sugli orari di passaggio dei mezzi Atm. I pannelli fotovoltaici sulla copertura provvederanno all’erogazione dell’energia necessaria al funzionamento.

Il progetto esecutivo è stato redatto dalla Smart-Me (capogruppo l’architetto Sandro Salvatore Triolo, con gli ing. Filippo Sterrantino e Giuseppe Pavone). Il gruppo di progettazione era stato scelto dall’impresa aggiudicataria prima della presentazione dell’offerta ed ha collaborato alla redazione delle migliorie tecniche offerte.

“L’obiettivo dell’intervento – si legge nella relazione tecnica – è quello di migliorare l’attuale arredo urbano presente alle fermate dei mezzi di Atm installando 45 nuove pensiline di tipo smart. Il nuovo layout prevede la contestuale fornitura di paline dotate di display informativo che possa garantire al pubblico la possibilità di restare aggiornati sullo stato del servizio e, eventualmente, sulle modifiche allo stesso”. Ogni pensilina potrà essere utilizzata anche per la ricarica di smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici portatili. La direzione lavori è dell’ing. Enrica Calandro di Atm.

L‘ing. Filippo Sterrantino e l’arch. Sandro Triolo del gruppo di progettazione Smart-Me