Migranti. Nuovo tragico naufragio: muore una donna, 11 feriti e 50 dispersi

Tragedia nell Mar Jonio, a circa 120 miglia nautiche dalle coste calabresi

ROCCELLA IONICA – 50 migranti risultano dispersi a causa del ribaltamento di una barca a vela partita presumibilmente dalla Turchia, a circa cento miglia dalla costa della Calabria. Questa mattina, a seguito di operazioni di ricerca e soccorso (SAR), la motovedetta CP 305 ha recuperato 12 migranti di dichiarata nazionalità iraniana, irachena e siriana. Tra loro anche due minori. I migranti erano sull’imbarcazione che si sarebbe improvvisamente ribaltata per motivi ancora in fase di accertamento. Un incidente drammatico avvenuto nel mezzo del Mar Jonio, a circa 120 miglia nautiche dalle coste calabresi. La motovedetta è giunta al Porto delle Grazie di Roccella Jonica alle ore 10.45, in anticipo rispetto al previsto. Purtroppo una donna non c’è l’ha fatta, è arrivata sulle rive calabresi senza vita. Inutili i tentativi di rianimarla, le autorità avevano allertato anche l’elisoccorso del 118 ma è stato tutto inutile. Gli altri 11 migranti sono tutti feriti e in precarie condizioni di salute. Al porto delle Grazie di Roccella sono giunte 8 ambulanze per cercare di dare immediato soccorso, tre i casi più gravi. Le attività di ricerca di altri eventuali dispersi prosegue da parte della Guardia Costiera. I soccorsi sono scattati la scorsa notte a seguito di un “may-day” lanciato da un’unità da diporto francese, in navigazione a circa 120 miglia dalle coste italiane, al limite delle aree SAR di competenza della Grecia e dell’ Italia.