Messina. Allerta Rossa per rischio incendi e arancione per ondate di calore

Il bollettino della Protezione civile per la giornata di domani, sabato 18 luglio

Il bollettino SORIS del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prevede per domani un livello di allerta rossa per il rischio incendi. Ciò significa che le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale saranno tali da generare un incendio con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce.

Mentre per il rischio ondate di calore sono previste condizioni di allerta arancione per domani e domenica 19 luglio. In particolare, domani la temperatura massima percepita in città dovrebbe essere di 38°, mentre nella giornata di domenica è prevista una temperatura massima percepita di 39°. La Protezione civile sottolinea che si verificheranno temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio.

Articoli correlati